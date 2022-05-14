Haberler Yaşam Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:23

Süper Lig'e bu yıl 3 takım yükselecek. Yükselecek takımlardan iki tanesi belli oldu. TFF 1. Ligi'nin bitmesiyle birlikte puan tablosu da belli oldu. TFF 1. Ligi'nde ilk iki sırayı alan takım direkt olarak Süper Lig'e yükseliyor. 3 – 6 sıra aralığındaki takımlar da playoffta yarışarak son Süper Lig biletini almak için yarışacak. Peki, kimler Süper Lig'e yükseldi? İşte detaylar…