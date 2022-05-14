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Haberler Yaşam Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu
Giriş Tarihi: 14.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 18:23

Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

Süper Lig'e bu yıl 3 takım yükselecek. Yükselecek takımlardan iki tanesi belli oldu. TFF 1. Ligi'nin bitmesiyle birlikte puan tablosu da belli oldu. TFF 1. Ligi'nde ilk iki sırayı alan takım direkt olarak Süper Lig'e yükseliyor. 3 – 6 sıra aralığındaki takımlar da playoffta yarışarak son Süper Lig biletini almak için yarışacak. Peki, kimler Süper Lig'e yükseldi? İşte detaylar…

Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1. Lig bitti ve böylece kimlerin Süper Lig'e yükseldiği belli oldu. 35 hafta boyunca birbirleriyle mücadele eden takımların nihai amacı Süper Lig'e yükselmek ve orada uzun süre kalabilmek. Geçen sene yükselen Altay, bu yıl Süper Lig'de tutunamayıp küme düştü. Yine aynı şeyi istemeyen yükselen takımların ne yapacağını göreceğiz. İşte yükselen takımlar ve playoff mücadeleleri!

Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

HANGİ TAKIMLAR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ?

Alınan sonuçların ardından Ümraniyespor 67 puanla ligi 1. bitirdi. Ankaragücü de 67 puan toplasa da averajı nedeniyle ikinci oldu. Bu iki takım, direkt olarak Süper Lig'e çıktılar. Geçen sene küme düşen Ankaragücü, bu yıl tekrardan yükseldi.

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Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

HANGİ TAKIMLAR PLAYOFFA KALDI?

Son hafta Kocaelispor'u 2 – 1'lik skorla mağlup eden Eyüpspor, böylece altıncı sıradan playoff'a kalmayı garantiledi. Eyüpspor dışında Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor da playoffu garantileyen takımlar arasında yer aldılar.

Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Spor Toto 1. Lig yarı final karşılaşmalarının ilki 25 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. İkinci maç 29 Mayıs'ta oynanacak. Final karşılaşması 2 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Süper Lig’e hangi takımlar yükseldi, playofflar ne zaman başlıyor? Hangi takımlar playoffa kaldı, play-offlar ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig puan durumu

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