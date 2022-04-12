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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 19:19

SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her hafta Salı günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severler gözünü MPİ Tv'den canlı olarak gerçekleşecek olan çekilişe çevirirken öte yandan 49 milyon TL'yi aşkın dev ikramiyenin sahibi olmak isteyenler "12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte açıklanan şanslı numaralar "17, 31, 35, 43, 45, 49" olarak açıklanmıştı. İşte Milli Piyango MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Devreden ikramiyenin büyümesiyle beraber bu şans oyununa da ilgi giderek arttı. Öyle ki ikramiye tam tamına 49.795.094 TL oldu. Böylesine büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi çekiliş saatiyle beraber "12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemlerini aşağıda yer alan link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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