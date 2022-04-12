Haberler Yaşam SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.04.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 19:19

SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANIYOR! 12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her hafta Salı günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severler gözünü MPİ Tv'den canlı olarak gerçekleşecek olan çekilişe çevirirken öte yandan 49 milyon TL'yi aşkın dev ikramiyenin sahibi olmak isteyenler "12 Nisan bugün Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte açıklanan şanslı numaralar "17, 31, 35, 43, 45, 49" olarak açıklanmıştı. İşte Milli Piyango MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...