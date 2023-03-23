SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Milli Piyango tarafından gerçekleşen haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde devreden ikramiye 40 milyon TL'yi geçmiş durumda. Çekilişin sona ermesinin ardından şans oyunu severler kazandıran numaralar için gözlerini MPİ canlı yayınına çevirdi. Bilet sahipleri "23 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Mart 2023 Son dakika Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...