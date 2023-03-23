SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Devreden büyük ikramiyenin 40 milyon TL'yi aştığı Perşembe çekilişi için geri sayım sona erdi. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi.. Bu noktada gözler 23 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severler tarafından büyük ilgi gören çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken "Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı...