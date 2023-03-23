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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 22:27

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Devreden büyük ikramiyenin 40 milyon TL'yi aştığı Perşembe çekilişi için geri sayım sona erdi. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi.. Bu noktada gözler 23 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severler tarafından büyük ilgi gören çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken "Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Milli Piyango tarafından gerçekleşen haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde devreden ikramiye 40 milyon TL'yi geçmiş durumda. Çekilişin sona ermesinin ardından şans oyunu severler kazandıran numaralar için gözlerini MPİ canlı yayınına çevirdi. Bilet sahipleri "23 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Mart 2023 Son dakika Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

23 MART 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 23 Mart 2023 Perşembe yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkten yapılabilecek. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir.

Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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