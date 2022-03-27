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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 27 Mart Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekilişi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 21:12
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
21:12
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 27 Mart Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekilişi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta, Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, çekilişte büyük ikramiyenin kendisine çıkıp çıkmadığını merak edenler, 27 Mart Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekilişi açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 27 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!