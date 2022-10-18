Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severler bugün gözünü Süper Loto sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Devreden büyük ikramiyenin 153 milyon TL'yi geçmesiyle birlikte bu oyuna olan ilgi de artmış oldu. Bu kapsamda ise "18 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.30'da düzenlenecek ve böylece kazanan numaralar belli olacak. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ve detaylar.