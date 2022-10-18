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Haberler Yaşam Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 17:52

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severler bugün gözünü Süper Loto sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Devreden büyük ikramiyenin 153 milyon TL'yi geçmesiyle birlikte bu oyuna olan ilgi de artmış oldu. Bu kapsamda ise "18 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.30'da düzenlenecek ve böylece kazanan numaralar belli olacak. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango Online (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ve detaylar.

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım resmen başladı. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişte ikramiye tam tamına 153.296.543 TL oldu. Bu kapsamda bilet dolduran binlerce kişi "18 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenecek. İşte Milli Piyango Online (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılıyor. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarılacak.

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Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 18 Ekim 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı - Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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