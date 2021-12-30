SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

100 Milyon TL'yi aşan devreden büyük ikramiyesi ile bu akşam çekilecek olan Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severler ikramiyenin büyümesiyle birlikte bu oyuna büyük ilgi gösteriyor. Bu noktada ise "30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MPİ bilet sorgulama ekranı ile vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...