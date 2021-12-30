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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 19:00

SON DAKİKA: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

100 Milyon TL'yi aşan devreden büyük ikramiyesi ile bu akşam çekilecek olan Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu severler ikramiyenin büyümesiyle birlikte bu oyuna büyük ilgi gösteriyor. Bu noktada ise "30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. MPİ bilet sorgulama ekranı ile vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Haftanın üç günü Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı. Perşembe günkü çekilişe saatler kala bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran binlerce şans oyunu sever "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş MPİ TV üzerinden naklen yayınlanırken öte yandan noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, 30 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte kazanan numaralar ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemlerini aşağıda yer alan link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto çekiliş sonuçları SON DAKİKA açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 30 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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