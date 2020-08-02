Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama! 2 Ağustos 25 Milyon TL'lik Milli Piyango Süper Loto sonuçları saat kaçta çekilecek?

Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü gerçekleştirilecek olan Süper Loto için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak yeni dönem şans oyunlarının ilk çekilişi Süper Loto'nun kazananı 25 milyon TL'nin sahibi olacak. Peki, 25 milyon TL'lik Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte MPİ Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

2 Ağustos'ta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiye tutarı 25 milyon TL olacak. Yeni dönemde Süper Loto ve yenilenen adıyla Çılgın Sayısal Loto'da 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ikramiye kazanabilecek.

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi; Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak.