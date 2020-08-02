Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama! 2 Ağustos 25 Milyon TL'lik Milli Piyango Süper Loto sonuçları saat kaçta çekilecek?

KAZI KAZAN OYUNLARI TÜRKİYE'DE İLK DEFA İNTERNETTE OLACAK
Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.
Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.
7-24 PARA ÇEKİP GÖNDERİLEBİLECEK
Kullanıcılar Milli Piyango'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.
YENİ DÖNEMDE HEM OYUN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR HEM DE İKRAMİYE DAĞITIM ORANI KATLANIYOR
Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020'de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye'ye şans getirmeyi planlıyor.
MİLLİ PİYANGO TV YOUTUBE KANALINDAN WEBSİTESİNDEN CANLI ÇEKİLİŞ
Milli Piyango'nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV'de yayınlanacak.
TEK TIKLA 7/24 PARA GÖNDERME VE ÇEKME OLANAĞI!
Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.