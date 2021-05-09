Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı, 9 Mayıs Pazar günü itibarıyla 9 milyon 450 bin TL'yi buldu! Bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, Süper Loto çekilişinin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. MPİ çekiliş takvimine göre, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, 9 Mayıs Pazar Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...