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Haberler Yaşam Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.05.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 11:18

çekilişi saat kaçta? ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

çekilişi haftanın üç günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Hafta sonu da 55 numaralı sonunçları için geri sayım sona eriyor. 9 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları bugün yapılan online Youtube canlı yayını ile belli olacak. Süper Loto büyük ikramiye miktarı 9 milyon 400 bin TL'yi aştı. MPİ sonuç ekranına göre, Süper Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 55 numaralı, 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

'da büyük ikramiye tutarı, 9 Mayıs Pazar günü itibarıyla 9 milyon 450 bin TL'yi buldu! Bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, Süper Loto çekilişinin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. MPİ çekiliş takvimine göre, koordinesinde gerçekleştirilecek olan sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, 9 Mayıs Pazar Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

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Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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