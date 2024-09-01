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Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 18:20

Süper Loto Sonuçları 1 Eylül 2024 belli oluyor! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 1 Eylül 2024 araştırılıyor. Haftanın üç günü noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişin sonuncusu bu akşam yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ ekranı üzerinde 119.398.815 TL devreden büyük ikramiye için bilet kontrolü yapmaya başladı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Süper Loto Sonuçları 1 Eylül 2024 belli oluyor! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper loto sonuçları 1 Eylül 2024 araştırılıyor. Haftada üç gün noter huzurunda çekilen süper lotoda haftanın son çekilişinin sonuçları merak ediliyor. 119.398.815 TL devreden büyük ikramiye için çekiliş topları dönmeye başladı. İşte, süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto Sonuçları 1 Eylül 2024 belli oluyor! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

1 EYLÜL 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto Sonuçları 1 Eylül 2024 belli oluyor! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 1 Eylül 2024 belli oluyor! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto Sonuçları 1 Eylül 2024 belli oluyor! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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