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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 01.04.2025 19:14 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:17

Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları ile sorgulanıyor. Milli Piyango Online üzerinden sonuçlanan şans oyununda kazandıran numaraların bilinme sayısına göre ikramiye tutarı değişiyor. Bilet sahipleri MP TV ekranı başında. Peki; Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı takip ediliyor. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye ile birlikte diğer ikramiye tutarları izleniyor. İşte, 1 Nisan Süper Loto sonuçları hakkında merak edilenler...

Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto salı çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 1 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.