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Giriş Tarihi: 10.09.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:22

Süper Loto Sonuçları 10 Eylül 2024 belli oldu! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama linki

Süper Loto sonuçları 10 Eylül 2024 araştırılıyor. Haftanın üç günü noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişin ilki bu akşam yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ ekranı üzerinde 149.903.566 TL devreden büyük ikramiye için bilet kontrolü yapmaya başladı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve diğer gelişmeler...

Süper Loto Sonuçları 10 Eylül 2024 belli oldu! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama linki

Süper loto sonuçları araştırılıyor. Haftada üç gün noter huzurunda çekilen çekilişlerde haftanın ilk süper loto çekilişinin sonuçları merak ediliyor. 149.903.566 TL devreden büyük ikramiye için çekiliş topları noter huzurunda dönüyor. İşte,10 Eylül 2024 süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto Sonuçları 10 Eylül 2024 belli oldu! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama linki

10 EYLÜL 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto Sonuçları 10 Eylül 2024 belli oldu! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama linki

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 10 Eylül 2024 belli oldu! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama linki

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto Sonuçları 10 Eylül 2024 belli oldu! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama linki

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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