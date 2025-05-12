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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:02
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar
11 Mayıs 2025 tarihli Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Haftanın son çekilişinde devreden büyük ikramiye, 7.704.212 TL'ye ulaşarak şans oyunu tutkunlarının ilgisini çekti. MPİ'nin resmi internet sitesine yönelen vatandaşlar, kazanan numaraları öğrenmek için sonuçları sıkça sorguluyor. İşte, 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına dair detaylar.