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Haberler Yaşam SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:02

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar

11 Mayıs 2025 tarihli Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Haftanın son çekilişinde devreden büyük ikramiye, 7.704.212 TL'ye ulaşarak şans oyunu tutkunlarının ilgisini çekti. MPİ'nin resmi internet sitesine yönelen vatandaşlar, kazanan numaraları öğrenmek için sonuçları sıkça sorguluyor. İşte, 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına dair detaylar.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar

Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişleri, bu hafta da büyük bir heyecana sahne oluyor. Milli Piyango Online platformunda, noter gözetiminde yapılan bugünkü çekilişte devreden büyük ikramiye 7.704.212 TL olarak belirlenmiş durumda. Şans oyunu tutkunları, kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesini sıkça ziyaret ediyor. İşte, 11 Mayıs 2025 tarihli Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar

11 MAYIS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! İşte 11 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.