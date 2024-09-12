Giriş Tarihi: 12.09.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
20:30
Süper Loto Sonuçları 12 Eylül 2024! MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2024 araştırılıyor. Haftanın üç günü noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişin ikincisi bu akşam noter huzurunda yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ ekranı üzerinde 157.678.480 TL devreden büyük ikramiye için bilet kontrolü yapmaya başladı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve diğer gelişmeler...