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Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 13.05.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
21:51
Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar
13 Mayıs 2025 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk çekilişi olan bu oturumda, devreden büyük ikramiye 14.953.695 TL olarak açıklandı. Süper Loto, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleniyor. Şansını deneyen katılımcılar, bugünkü çekilişin sonuçlarını canlı yayında takip ediyor. İşte, MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar.