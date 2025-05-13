Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi, 13 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 21.30'da yapılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, canlı yayınla ekranlara gelecek. 14.953.695 TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibi merakla beklenirken, haftalık çekilişler her Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenli olarak yapılıyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar MPİ tarafından resmi olarak duyurulacak. İşte, 13 Mayıs Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.