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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 13.05.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 21:51

Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

13 Mayıs 2025 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter denetiminde gerçekleştiriliyor. Haftanın ilk çekilişi olan bu oturumda, devreden büyük ikramiye 14.953.695 TL olarak açıklandı. Süper Loto, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleniyor. Şansını deneyen katılımcılar, bugünkü çekilişin sonuçlarını canlı yayında takip ediyor. İşte, MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar.

Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi, 13 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 21.30'da yapılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, canlı yayınla ekranlara gelecek. 14.953.695 TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibi merakla beklenirken, haftalık çekilişler her Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenli olarak yapılıyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar MPİ tarafından resmi olarak duyurulacak. İşte, 13 Mayıs Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

13 MAYIS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ ile 13 Mayıs Süper Loto sonucu öğrenme ekranı ve kazandıran numaralar

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.