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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 21:49

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

Süper Loto 14 Temmuz 2024 sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Devreden büyük ikramiyenin 15.191.455 milyon TL'yi bulduğu Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 14 Temmuz 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte 14 Temmuz 2024 Pazar Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 14 Temmuz Pazar için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 💥 14 Temmuz 2024 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren ekranı!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Haftada 3 gün kazanma şansı var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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