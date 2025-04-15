Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi, 15 Nisan Salı akşamı saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Canlı yayında ve noter eşliğinde yapılacak çekilişte, devreden büyük ödülün tutarı tam 512 milyon 746 bin 608 TL olarak açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişlerin ardından, kazanan numaralar resmi olarak paylaşılıyor. İşte, 15 Nisan süper loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı.