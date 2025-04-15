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Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
20:15
Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?
Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişte, haftanın ilk devreden büyük ikramiyesi 512.746.608 TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyen katılımcılar, MPİ tarafından noter gözetiminde yapılan çekilişi yakından takip ediyor. İşte, 15 Nisan 2025 süper loto sonuçları sorgulama ekranı.