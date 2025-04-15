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Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 20:15

Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişte, haftanın ilk devreden büyük ikramiyesi 512.746.608 TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyen katılımcılar, MPİ tarafından noter gözetiminde yapılan çekilişi yakından takip ediyor. İşte, 15 Nisan 2025 süper loto sonuçları sorgulama ekranı.

Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi, 15 Nisan Salı akşamı saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Canlı yayında ve noter eşliğinde yapılacak çekilişte, devreden büyük ödülün tutarı tam 512 milyon 746 bin 608 TL olarak açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişlerin ardından, kazanan numaralar resmi olarak paylaşılıyor. İşte, 15 Nisan süper loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı.

Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

15 NİSAN 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

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Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto Sonuçları 15 Nisan 2025 sorgulama: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar nasıl öğrenilir?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.