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Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:29

Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar

Süper Loto heyecanı 17 Nisan tarihli çekilişle yeniden gündemde. Her hafta üç kez gerçekleşen çekilişlerden ikincisi bugün noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşiyor. Talihli numaraları merak eden oyun severler, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango resmi platformlarına yöneliyor. İşte, 17 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralara dair tüm detaylar.

Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar

17 Nisan tarihli Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oluyor. Bugünkü çekilişle, büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte ikramiye 525.286.549 TL olarak duyuruldu. Çekilişin ardından, kazanan numaralar için şans oyunu severlerin araştırmaları hız kazandı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir?

Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar

17 NİSAN 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto Sonuçları 17 Nisan 2025 sorgulama: MPİ Süper loto sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.