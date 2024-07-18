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Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
19:16
Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!
Süper Loto sonuçları 18 Temmuz 2024 araştırılıyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci süper loto çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…