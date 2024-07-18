Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:16

Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!

Süper Loto sonuçları 18 Temmuz 2024 araştırılıyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci süper loto çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılıyor. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!

Süper loto sonuçları 18 Temmuz 2024 gündemdeki yerini aldı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayınla yapılan süper loto sonuçları haftanın üçüncü gününde takip ediliyor. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar.

Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!

18 TEMMUZ 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto Sonuçları 18 Temmuz 2024 sorgulama ekranı || MPİ bilet ekranı ile Süper loto sonuçları açıklanıyor!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
SON DAKİKA