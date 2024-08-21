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Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:58

Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto 20 Ağustos sonuçları noter huzurunda gerçekleşiyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği kazanan şanslı numaralar birer birer duyuruldu. Sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden günün kazanan numaraları anlık olarak ilgililerine duyuruluyor. İşte, 20 Ağustos 2024 Süper Loto Sonuç sorgulama Milli Piyango ekranı!

Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Süper Loto sonuçları haftanın üç günü şansoyunu severler ile paylaşılıyor. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere sonuçlar noter huzurunda şeffaf olarak gerçekleşiyor. Bu kapsamda gözler Salı çekilişine çevrildi. Süper loto sonuçları canlı izle ve sonuç ekranı sabah.com.tr aracılığıyla duyuruldu. İşte, Süper Loto 20 Ağustos 2024 sonuçları sorgulama!

Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 AĞUSTOS 2024

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

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Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 20 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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