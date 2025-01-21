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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:23

Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları ile takip ediliyor. Bilet sahipleri ekran başında kazanacakları ikramiye miktarına bakarken kazandıran numaraların ardında büyük ikramiye duruyor. 6 şanslı rakam ekrana yansıyor. İşte, Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Şanslı numaraların ardından kazanılan ikramiye miktarı ortaya çıkıyor. Bu noktada biletleri olanlar canlı yayın ile noter huzurundaki çekilişi takip ediyor. İşte, 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 21 Ocak Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 21 Ocak 2025 kazandıran numaralar... Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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