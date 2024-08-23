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Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 01:34

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024 BELLİ OLDU💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar erişime açıldı!

Süper Loto sonuçları için Perşembe listesi kontrol ediliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekiliş Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte, günün kazanan numaraları anlık olarak duyuruluyor ve millipiyangoonline.com üzerinden açıklanıyor. İşte, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024 BELLİ OLDU💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar erişime açıldı!

Süper Loto 22 Ağustos 2024 Perşembe sonuçları gündemde. Devreden büyük ikramiyenin 89.958.707 TL olduğu çekilişte, şansoyunu severler Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları için kazanan şanslı numaraları sorguluyor. İşte, 22 Ağustos 2024 Süper loto sonuçları sorgulama!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024 BELLİ OLDU💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar erişime açıldı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024 BELLİ OLDU💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar erişime açıldı!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024 BELLİ OLDU💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar erişime açıldı!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 AĞUSTOS 2024 BELLİ OLDU💥 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar erişime açıldı!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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