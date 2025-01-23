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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:26

Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025 tarihi ile takip ediliyor. 6 kazandıran numarayla birlikte bilinen rakama göre ikramiye tutarı değişiklik gösteriyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan çekiliş perşembe günü için gündemdeki yerini aldı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online ile kontrol ediliyor. Bilet sahipleri şanslı rakamlara bakarak kazandıkları ikramiye tutarını görüntülüyor. Öte yandan uygulama üzerinde de oyunları oynamak mümkün. İşte, 23 Ocak Süper Loto sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 23 Ocak perşembe çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 23 Ocak 2025! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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