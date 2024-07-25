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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:41

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!

Süper loto 25 Temmuz sonuçları sorgulanıyor. Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları haftada üç gün gerçekleşiyor. Süper Loto sonuçları Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere şansoyunu severlerle buluşuyor. Devreden büyük ikramiye 9.935.719 TL olarak duyuruldu. Peki, Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!

Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları gündemde. 25 Temmuz 2024 Süper Loto sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla anlık olarak duyuruluyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 25 Temmuz 2024 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!

25 TEMMUZ SÜPER LOTO

25 Temmuz Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.

İŞTE, SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI;

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 TEMMUZ 2024 AÇIKLANIYOR! || Milli Piyango online ile Süper Loto sonuç ekranı!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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