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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:01

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe çekilişiyle gündemde. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu haftanın 3 günü gerçekleşiyor ve kazandırmaya devam ediyor. Yılbaşı çekilişi öncesinde yılın son oyunları için biletler hazırlandı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Çekilişte yer alan kazandıran 6 numaranın ardında büyük ikramiye duruyor. Şans oyunu severler ekran başında. İşte, MPİ ile 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 26 Aralık Perşembe çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Süper Loto sonuçları 26 Aralık Perşembe şanslı numaralar! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

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