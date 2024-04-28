Haberler
Yaşam
Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
18:24
Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar çekilişi ile gündemde. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyunu MP TV ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Kazandıran numaraların ardında 60 milyonu aşan büyük ikramiye bulunuyor. MPİ bilet sorgulama işlemleri çekiliş saatiyle birlikte başlıyor. İşte, Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...