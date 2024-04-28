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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 18:24

Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar çekilişi ile gündemde. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyunu MP TV ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Kazandıran numaraların ardında 60 milyonu aşan büyük ikramiye bulunuyor. MPİ bilet sorgulama işlemleri çekiliş saatiyle birlikte başlıyor. İşte, Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Pazar çekilişi ile gündemde. 6 numaranın ardında gizlenen ikramiye için biletler kontrol ediliyor. Gözler https://www.millipiyangoonline.com/ ekranında. Katlanan ikramiyeyi kazananlar bir bir ortaya çıkıyor. İşte, 28 Nisan Süper Loto sonuçları bilet sorgula!

Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı.

28 Nisan Pazar çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 28 Nisan Pazar gündemde! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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