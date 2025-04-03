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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 18:24

Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardında yer alıyor. Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 tarihi ile sorgulanmaya başladı. Perşembe çekilişi ile kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler ekran başında. Peki; Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları sorgulama işlemleri bugünkü çekiliş ile gündemde. 6 şanslı numaradan bilinen numara sayısına göre ikramiye tutarı değişiklik gösteriyor. Bilet sahipleri ekran başında. İşte, 3 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 3 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto perşembe çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 3 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama