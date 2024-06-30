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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki
Giriş Tarihi: 30.06.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 18:10

Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar çekilişi MP TV canlı yayın ile takip ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleşen şans oyununda büyük ikramiye 27 milyon TL'yi aşıyor. Kazandıran numaralara odaklanan bilet sahipleri noter huzurundaki çekilişe odaklandı. İşte, Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri Pazar çekilişi ile hız kazanıyor. Şanslı numaraları işaretleyen bilet sahipleri daha sonra ekrana yansıyan topları kontrol edecek. En çok tercih edilen oyunlar arasında yer alan Süper Loto 30 Haziran tarihli araştırmalara konu oluyor. İşte, son Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 30 Haziran Pazar için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 30 Haziran Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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