Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 30.03.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 18:35

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Haftada üç defa yapılan Süper Loto çekilişinin ikinci ayağı bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile sonuç bulacak. Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Bu akşamki devreden ikramiye 48.585.463 TL olarak belirlendi. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da yapılıyor. Süper Loto sonuçları Milli Piyango TV Youtube üzerinden izlenebilir. Süper Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi, çekiliş sonucu erişime açılacak. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı