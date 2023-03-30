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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 18:35

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Haftada üç defa yapılan Süper Loto çekilişinin ikinci ayağı bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile sonuç bulacak. Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgulama işlemi sabah.com.tr üzerinden yapılabilir. Bu akşamki devreden ikramiye 48.585.463 TL olarak belirlendi. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da yapılıyor. Süper Loto sonuçları Milli Piyango TV Youtube üzerinden izlenebilir. Süper Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi, çekiliş sonucu erişime açılacak. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Süper Loto 30 Mart 2023 çekiliş sonuçları 21.30'da Milli Piyango TV üzerinden noter huzurunda açıklanacak. Devreden ikramiye 48.585.463 TL olarak belirlendi Süper Loto bilet sorgula ekranı MPİ üzerinden öğrenilebilir. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto sonuçları 30 Mart 2023 bilet sorgula: MP TV canlı izle ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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