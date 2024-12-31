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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:09

Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 Salı çekilişi 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeye sahip Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi öncesinde takip ediliyor. Kazandıran 6 numaranın ardında yer alan ikramiyeyi kazanmanın yolu numaraları doğru tahmin etmek. İşte, www.millipiyangoonline.com Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto sorgulama işlemleri güncel şans oyunları takviminden farklı olarak erken başlayacak. Yılbaşı çekilişi nedeniyle erken saate alınan çekiliş haftanın 3 günü gerçekleşiyor. İşte, Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar...

Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 31 ARALIK 2024

Milli Piyango Online, şans oyunları uygulaması ve bayilerden oynanan Süper Loto 31 Aralık Salı çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 16.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Süper Loto sonuçları 31 Aralık 2024 şanslı numaralar MPİ ekranı: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

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