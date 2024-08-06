Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 06.08.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:11

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 tarihi ile sorgulanmaya başladı. Salı çekilişi MP TV canlı yayın ile takip ediliyor. Şans oyunu sever bilet sahipleri ekran başında. Milli Piyango Online üzerinden yürütülen süreçte araştırmalar hız kazandı. Noter huzurundaki çekiliş yakın mercek altında. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos Salı çekilişi canlı izle araştırmalarıyla takip ediliyor. Kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Biletleri olanlar kontrole akşam saatlerinde başlıyor. Milli Piyango sonuçları her gün farklı bir oyun için sorgulanıyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi 6 Ağustos Salı için sorgulanıyor. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşecek çekiliş ile belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 6 Ağustos 2024 kazandıran numaralar: Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ linki

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SON DAKİKA