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Giriş Tarihi: 06.04.2025 19:43 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 19:43

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?

6 Nisan 2025 tarihli Süper Loto çekilişi gündemde. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, bu akşam saat 21.30'da noter huzurunda Milli Piyango'nun YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla duyuruluyor. Çekilişin hemen ardından ise kazandıran numaralar, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Süper Loto'da 6 Nisan 2025 çekilişi için heyecan dorukta! Henüz açıklanmayan sonuçlar, bu akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek canlı yayınla duyurulacak. Çekiliş, Milli Piyango'nun resmî YouTube kanalından izlenebilecek. Sonuçlar ise canlı yayın sonrası Milli Piyango Online web sitesinde yayınlanacak. Süper Loto oynayanlar, büyük ikramiyenin sahibini ve kazandıran numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile oynanan Süper Loto 6 Nisan 2025 Pazar çekilişi ile takibe alındı.

Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 PAZAR

İşte, kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı detayları:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.