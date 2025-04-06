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SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
19:43
SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanır?
6 Nisan 2025 tarihli Süper Loto çekilişi gündemde. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, bu akşam saat 21.30'da noter huzurunda Milli Piyango'nun YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla duyuruluyor. Çekilişin hemen ardından ise kazandıran numaralar, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...