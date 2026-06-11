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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.06.2026 22:02

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 11 Haziran 2026 MP bilet sorgula ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Çekiliş sonrası çıkan numaralar Milli Piyango İdaresi sistemi üzerinden sorgulama ekranına yansıtılıyor. MP bilet sorgula ekranı sayesinde kullanıcılar biletlerini kolayca kontrol ederken ikramiye durumunu da görüntüleyebiliyor. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü saat 21.30'da gerçekleştiriliyor ve sonuçlar kısa süre içinde erişime açılıyor.

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 11 Haziran 2026 Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişin ardından MP bilet sorgula ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Süper Loto sonuçları 11 Haziran 2026 çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor ve sonuçlar kısa süre içinde sisteme aktarılıyor. MP bilet sorgula ekranı üzerinden kullanıcılar biletlerini kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ 11 HAZİRAN 2026

Bilet sahiplerinin heyecanla beklediği 11 Haziran 2026 çekilişi, planlandığı üzere saat 21:30'da başlıyor. Noter huzurunda yürütülecek olan canlı yayın, tüm detaylarıyla izleyicilere aktarılıyor.

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

MPİ ONLİNE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango Online resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında erişime açılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır. Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler. İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir. Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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