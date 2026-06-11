Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 11 Haziran 2026 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır. Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler. İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir. Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.