Giriş Tarihi: 20.08.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
22:29
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA! 20 Ağustos 2024 Süper Loto Sonuç sorgulama Milli Piyango ekranı!
Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto 20 Ağustos sonuçları noter huzurunda gerçekleşiyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği kazanan şanslı numaralar birer birer duyuruldu. Sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden günün kazanan numaraları anlık olarak ilgililerine duyuruluyor. İşte, 20 Ağustos 2024 Süper Loto Sonuç sorgulama Milli Piyango ekranı!