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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 23:06

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Süper Loto çekilişi, 8 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, saat 21:30'da başlayacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra, bilet sahipleri numaralarını resmi site üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, 8 Nisan Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!

Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişlerinin bir yenisi, 8 Nisan 2025 Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalından ve resmi web sitesinden canlı olarak izlenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri erişime açılacak.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile oynanan Süper Loto 8 Nisan 2025 Salı çekilişi ile takibe alındı.

Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 NİSAN 2025 SALI

İşte, kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı detayları:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.