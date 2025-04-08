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Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
23:06
Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2025 MPİ bilet sorgula ekranı ile Süper Loto sonuç sorgulama!
Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Süper Loto çekilişi, 8 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, saat 21:30'da başlayacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra, bilet sahipleri numaralarını resmi site üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, 8 Nisan Süper Loto sonuçları MP bilet sorgula ekranında!