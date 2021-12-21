Şans oyunu severler Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalara başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş MPİ canlı ve noter huzurunda yapılırken kazandıran numaralar merak ediliyor. En son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 93.916.143,82 TL büyük ikramiye devretti. Devreden ikramiye sonucunda bu haftaki çekilişe yoğun ilgi sürüyor. Büyük ikramiye tutarının kendi kuponlarına isabet etmesini isteyenler Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…