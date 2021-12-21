Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 18:01

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalara başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş MPİ canlı ve noter huzurunda yapılırken kazandıran numaralar merak ediliyor. En son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 93.916.143,82 TL büyük ikramiye devretti. Devreden ikramiye sonucunda bu haftaki çekilişe yoğun ilgi sürüyor. Büyük ikramiye tutarının kendi kuponlarına isabet etmesini isteyenler Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Süper Loto sonuçları son dakika haberi olarak şans oyunu severlere duyuruluyor. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları saat 21:30'da yapılan çekiliş canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan çekilişi takip edebilirler Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 21 Aralık Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar açıklanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

Çekiliş ise millipiyangoonline.com'dan ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Kazandıran numaralar; 8-15-16-28-30-53 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 93.916.143,82 TL büyük ikramiye devretti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

SON DAKİKA