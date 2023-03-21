Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 21.03.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 18:33

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 37 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım sürüyor. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek olup gözler 21 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken "Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Piyango Online ile (MPİ) 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...