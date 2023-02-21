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Haberler Yaşam SÜPER LOTO sonuçları açıklanıyor! 21 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 18:23

SÜPER LOTO sonuçları açıklanıyor! 21 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek olup gözler 21 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken "Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Piyango Online ile (MPİ) 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Milli Piyango tarafından Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinde devreden ikramiye 6 milyon TL'yi geçerken kazandıran numaralar için gözler MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekilişe sayılı saatler kala şans oyunu severler "21 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 21 Şubat 2023 Son dakika Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

21 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi, 21 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkte olacak. Şanslı numaraları öğrenmek için:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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