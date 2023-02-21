Haberler Yaşam SÜPER LOTO sonuçları açıklanıyor! 21 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 21.02.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 18:23

Bugün yapılacak olan ve devreden büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi aştığı çekiliş için geri sayım devam ediyor. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek olup gözler 21 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürerken "Bugünkü Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Milli Piyango Online ile (MPİ) 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...