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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:55

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto 29 Aralık 2024 çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen çekilişin sonuçları noter huzurunda Milli Piyango Online resmi youtube hesabı üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları araştırılıyor. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği çekiliş sonuçları haftanın üç günü ilgilileriyle millipiyangoonline.com resmi sitesinden paylaşılıyor. Şans oyununda bu hafta devreden büyük ikramiye 59.459.314 TL olarak duyuruldu. İşte, 29 Aralık 2024 Milli Piyango online Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO SONUÇLARI 29 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 29 Aralık Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI MI? 29 Aralık 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

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