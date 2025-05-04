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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:49

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Bilet sahipleri kazandıran numaraları tahmin etmek için çekiliş öncesi numaralara karar verdi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekiliş haftada 3 defa Milli Piyango Online üzerinden yürütülüyor. Peki; 4 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. Bilinen numara sayısı bazında ikramiye miktarı değişirken büyük ikramiye 6 şanslı numaranın ardında yer alıyor. İşte, Milli Piyango ile 4 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları hakkında merak edilenler:

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 4 MAYIS 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto pazar çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 4 Mayıs saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Mayıs 2025 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.