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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.01.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 21:52

Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans oyunlarını seven pek çok kişi bugün gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırma yapıyor. Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırılan sonuçlar, MP TV'den canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası Milli Piyango Online üzerinden ve sabah.com.tr'den öğrenilebiliyor. İşte 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirildi. MP TV'de canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları sabah.com.tr'de ve Milli Piyango Online'da yer alıyor. Biletini sorgulamak ve kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler aşağıdaki link üzerinden sorgulama ekranına erişebilir. İşte 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

4 OCAK MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online ile 4 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları:

1 - 3 - 7 - 29 - 36 - 58

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak 2022 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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