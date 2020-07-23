Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Perşembe günleri çekilişini düzenlediği Süper Loto Loto'nun 666. hafta çekiliş sonuçları bugün (23 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 666. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 23 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 666. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaraları canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak...