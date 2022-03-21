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Haberler Yaşam Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:08

Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün şans oyunu severler için bir kez daha çekildi. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 31 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarı kazanacağı oyuna Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Pazar günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla duyuruldu. Geçtiğimiz haftalardan bu yana 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 31 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler seçtikleri 6 numarayla Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla doldurdukları kupona büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Mart Süper Loto sonuçları: 29 - 54 - 26 - 1 - 39 - 30

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dünün Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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