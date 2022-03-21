Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün şans oyunu severler için bir kez daha çekildi. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 31 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarı kazanacağı oyuna Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.