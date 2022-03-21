"Süper Loto sonuçları" her hafta Pazar günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla duyuruldu. Geçtiğimiz haftalardan bu yana 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 31 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler seçtikleri 6 numarayla Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla doldurdukları kupona büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (20 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ile 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;