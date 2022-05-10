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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 10.05.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 19:52

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. Geçtiğimiz çekilişlerde 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden şans oyunu severin 75 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanması sonrasında bugünkü çekilişte 1 Milyon Türk Lirasının sahibi olmak isteyenler belirlenen şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online üzerinden yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenmeye devam ediliyor Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak olan oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak oynayanlar veya MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 MAYIS)

Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla 10 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Mayıs Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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