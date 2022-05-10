Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. Geçtiğimiz çekilişlerde 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden şans oyunu severin 75 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanması sonrasında bugünkü çekilişte 1 Milyon Türk Lirasının sahibi olmak isteyenler belirlenen şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.