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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 12.05.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 20:41

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta yada MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin detayları Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası bilgileri.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan MP TV canlı çekilişiyle 75 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazandıran oyunda güncel büyük ikramiye tutarı peş peşe gelen devirlerle 2 Milyon Türk Lirası'na ulaştı. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunuseverler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 MAYIS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ile 12 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Mayıs Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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