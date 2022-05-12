Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan MP TV canlı çekilişiyle 75 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazandıran oyunda güncel büyük ikramiye tutarı peş peşe gelen devirlerle 2 Milyon Türk Lirası'na ulaştı. Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunuseverler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 MAYIS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ile 12 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;