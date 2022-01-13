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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 13.01.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 20:31

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı ve haftalık düzende Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 3 gün yapılan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün şans oyunu severleri için bir kez daha çekilecek. Bugünkü MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "13 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günü yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "13 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları" bir kez daha şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü (13 Ocak 2022) MP TV canlı çekilişi için Millim Piyango Online üzerinden oyunu oynamalarının ardından büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek amacıyla "13 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 OCAK)

Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları:

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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