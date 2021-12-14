Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilmeye devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için 88 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye kazanma umuduyla Milli piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "14 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;