Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 88 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar MP TV canlı çekilişle belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek - büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "14 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.