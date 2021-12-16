Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları ilan ediliyor. Bugün yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenen şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler "16 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (16 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;