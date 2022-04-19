Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 19.04.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 19:39

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını üzerinden şanslı numaralarla bir kez daha belirlenerek duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için 55 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmayı isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.