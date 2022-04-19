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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 19.04.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 19:39

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayını üzerinden şanslı numaralarla bir kez daha belirlenerek duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için 55 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmayı isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayını üzerinden belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler 55 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 NİSAN)

"Süper Loto sonuçları" ve şanslı numaralarla 19 Nisan MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Nisan Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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