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Giriş Tarihi: 25.08.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:27

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online ekranında Süper Loto çekilişinin açıklanması bekleniyor. Haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişin son gününde kazandıran numaralar sorgulanıyor. 97.412.845 TL devreden bakiyenin talihlileri canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş belli oluyor. Peki, 25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama

MPİ canlı yayın ekranında şanslı numaraların bu akşam ilan edilmesi bekleniyor. Talihli isimlerden biri olmak için bekleyen şans oyun severler Milli Piyango canlı yayınında yerlerini aldı. İşte 25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama

25 AĞUSTOS SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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