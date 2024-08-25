Giriş Tarihi: 25.08.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
18:27
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 25 Ağustos kazandıran numaralar çekiliş sonuçları sorgulama
Milli Piyango Online ekranında Süper Loto çekilişinin açıklanması bekleniyor. Haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişin son gününde kazandıran numaralar sorgulanıyor. 97.412.845 TL devreden bakiyenin talihlileri canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş belli oluyor. Peki, 25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, MPİ sonuç sorgulama