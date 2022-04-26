Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.