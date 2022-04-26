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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.04.2022 19:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 19:42

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ve MP TV canlı çekilişi üzerinden kupon dolduranlar yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 NİSAN)

26 Nisan Süper Loto sonuçları ve Şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası bilgileri şöyle,

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Nisan Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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